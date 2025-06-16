2,5 тыс. человек посетили этап фестиваля «Город танцует в парках» в Пушкинском

16 июня 2025, 15:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В центральном парке города Пушкино прошёл отборочный этап третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках». Мероприятие посетили около 2,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Перед зрителями выступили 10 команд. Второй год подряд на отборочном этапе победила студия современного танца «Палитра» из Ивантеевки.

«Самое важное в этом проекте – не профессиональный уровень исполнителей, а то, насколько они заряжают людей желанием танцевать или продолжать танцевать, если они уже начали», – поделился художественный руководитель фестиваля хореограф Егор Дружинин.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



«Такие творческие проекты – правильная инициатива, которая позволяет демонстрировать мастерство, учиться новому и находить вдохновение для создания ярких работ», – отметил глава округа Максим Красноцветов.