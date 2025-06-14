Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов оценил ремонт дороги в Пушкино

14 июня 2025, 10:19

В Пушкино завершен ремонт километровой дороги на улице Лермонтова

Фото: пресс-служба г.о. Пушкино

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов оценил завершение ремонта дороги на улице Лермонтова в Пушкино. Об этом он написал у себя на странице в ВК. Протяженность обновленного участка составляет более километра (1,286 км). В рамках работ обустроили тротуар, парковочное пространство, обновили асфальтовое покрытие и нанесли разметку.