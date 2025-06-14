Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов оценил ремонт дороги в Пушкино

В Пушкино завершен ремонт километровой дороги на улице Лермонтова
Фото: пресс-служба г.о. Пушкино

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов оценил завершение ремонта дороги на улице Лермонтова в Пушкино. Об этом он написал у себя на странице в ВК. Протяженность обновленного участка составляет более километра (1,286 км). В рамках работ обустроили тротуар, парковочное пространство, обновили асфальтовое покрытие и нанесли разметку.



В 2025 году в округе планируют обновить 10 дорог в рамках текущего ремонта и провести капитальный ремонт двух дорог. На данный момент работы завершены на пяти объектах.

Красноцветов также проверил организацию работ в МКУ «Пушгорхоз» и сообщил о закупке новой техники, включая каналопромывочную машину для МУП «ЖКХ Лесной», а также ожидаемой поставке «ГАЗели» и илососной машины.

Виктория Иванченко

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