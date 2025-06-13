В Ивантеевке расчищают пруд в городском парке культуры и отдыха
В Ивантеевке продолжают расчищать пруд в городском парке культуры и отдыха, сообщила пресс-служба Пушкинского городского округа.
Площадь водоема составляет 0,6 га. В пруду проводят санитарную очистку, убирают наплавной мусор с берега и с воды, удаляют водную растительность — камыш и рогоз.
Отмечалось, что в работе используют плавающий многофункциональный самоходный экскаватор, манипулятор, гусеничный экскаватор и самосвал-вездеход. Пруд собираются очистить в конце июня.
Заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков подчеркнул, что в текущем году планируется расчистить еще три водоема — в Ашукино, Ивантеевке и Пушкино.
«Локации выбирали не спонтанно, они синхронизированы с другими мероприятиями или обращениями граждан. В городском парке Ивантеевки идет вторая очередь благоустройства, понимаем что после благоустройства пруд не может находиться в том состоянии, в котором он был, его необходимо очищать», — добавил Прибытков.