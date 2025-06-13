В Ивантеевке расчищают пруд в городском парке культуры и отдыха

13 июня 2025, 20:49

оригинал Фото: пресс-служба Пушкинского г.о.

В Ивантеевке продолжают расчищать пруд в городском парке культуры и отдыха, сообщила пресс-служба Пушкинского городского округа.







Площадь водоема составляет 0,6 га. В пруду проводят санитарную очистку, убирают наплавной мусор с берега и с воды, удаляют водную растительность — камыш и рогоз.







Отмечалось, что в работе используют плавающий многофункциональный самоходный экскаватор, манипулятор, гусеничный экскаватор и самосвал-вездеход. Пруд собираются очистить в конце июня.



