В Пушкинском городском округе открылся курс «Выбираем профессию. Первые шаги»

16 июня 2025, 09:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

В молодежном центре округа Пушкинский «Точка притяжения» стартовал очный курс профориентации для старшеклассников под названием «Выбираем профессию. Первые шаги». Программа направлена на то, чтобы в интерактивной, игровой форме познакомить подростков с различными профессиональными направлениями и помочь им сделать осознанный выбор будущей карьеры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.