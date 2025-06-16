В Пушкинском городском округе открылся курс «Выбираем профессию. Первые шаги»
В молодежном центре округа Пушкинский «Точка притяжения» стартовал очный курс профориентации для старшеклассников под названием «Выбираем профессию. Первые шаги». Программа направлена на то, чтобы в интерактивной, игровой форме познакомить подростков с различными профессиональными направлениями и помочь им сделать осознанный выбор будущей карьеры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках встречи участники представились, подобрав профессию на первую букву своего имени, а затем обсудили, зачем вообще люди выбирают ту или иную работу. С помощью упражнения «Я люблю, я умею» ребята анализировали собственные интересы и сильные стороны — этот шаг помогает понять, в каком направлении двигаться дальше. Отдельное внимание уделили темпераменту и его влиянию на выбор профессии.
Также школьникам объяснили разницу между Hard Skills (профессиональные навыки) и Soft Skills (универсальные навыки). Закрепить новые знания подростки смогли в формате игры: они определяли, какие навыки уже развиты, какие пригодятся в будущем и чему хотелось бы научиться.
По словам участников, занятие прошло в живом и динамичном формате. Курс включает четыре занятия. Темы предстоящих встреч: «Профессии сегодня и завтра», «Пробую профессию, рефлексирую опыт» и «Модель осознанного выбора профессии».
Следующее занятие состоится во вторник, 17 июня, в 13:00 по адресу: г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 37.
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