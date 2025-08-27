2,5 тыс. жителей Подмосковья оформили протезную помощь онлайн

27 августа 2025, 10:38

оригинал Фото: медиасток.рф

На портале госуслуг Московской области с начала года подали 2,5 тыс. заявлений на предоставление бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других облегчающих жизнедеятельность приспособлений. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мингосуправления.





Подобная мера поддержки предназначена для жителей Подмосковья, не имеющих группы инвалидности. Показания для протезирования нужно подтвердить справкой из подмосковного медучреждения.

«Оформить льготу можно, подав заявление на региональном портале госуслуг. Его рассмотрят в течение семи рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет. Если будет принято положительное решение, заявителя включат в реестр граждан, имеющих право на протезно-ортопедическую помощь», – пояснили в ведомстве.