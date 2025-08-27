Выплаты подмосковным льготникам перевели в проактивный режим
Процесс назначения ежемесячных выплат упростили для некоторых льготных категорий жителей Московской области: теперь эта услуга стала проактивной. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Благодаря проведённой оптимизации льготникам не нужно будет самостоятельно заполнять заявление на выплаты.
«В личном кабинете на подмосковном портале госуслуг появится предзаполненная форма. Пользователю останется только сверить указанные данные и направить заявление в ведомство. Даже если человек предпочтёт подать заявку самостоятельно, система автоматически заполнит форму на основании имеющихся сведений», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.Кроме того, к услуге подключили сервис, который будет проверять, не было ли подано аналогичное заявление ранее. Сервис поможет избежать повторной подачи заявки, если решение по первой ещё не принято.
Право на ежемесячные выплаты имеют подмосковные ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла и ряд других категорий.