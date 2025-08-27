Выплаты подмосковным льготникам перевели в проактивный режим

27 августа 2025, 10:02

оригинал Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Процесс назначения ежемесячных выплат упростили для некоторых льготных категорий жителей Московской области: теперь эта услуга стала проактивной. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Благодаря проведённой оптимизации льготникам не нужно будет самостоятельно заполнять заявление на выплаты.





«В личном кабинете на подмосковном портале госуслуг появится предзаполненная форма. Пользователю останется только сверить указанные данные и направить заявление в ведомство. Даже если человек предпочтёт подать заявку самостоятельно, система автоматически заполнит форму на основании имеющихся сведений», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.