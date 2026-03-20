250 000 жителей Подмосковья подключили к газу по проекту Социальной газификации
С момента запуска программы Социальной газификации голубое топливо пришло в дома 250 000 жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Президентский проект освобождает жителей от оплаты подведения газопроводов до границ участков.
«Мы последовательно ускоряем прокладку сетей, упрощаем процедуры подключения, чтобы сделать газ доступным для всех. Сначала в проект входили только населённые пункты, затем программу расширили, и она затронула ещё и СНТ. В ближайшие пять лет планируем газифицировать около 600 садовых товариществ, расположенных в границах населённых пунктов», – заявил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.По программе Социальной газификации Мособлгаз строит газопровод до границ участков жителей бесплатно. Заявитель оплачивает работы внутри участка.
Чтобы подвести газ до границ участка бесплатно, нужно подать заявку на сайте. При этом дом обязательно должен быть зарегистрирован.
После подведения газопровода к участку можно подключить домостроение к газу. Удобнее всего сделать это, заключив комплексный договор с Мособлгазом.