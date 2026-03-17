Президентская программа Соцгазификации с начала года охватила 2000 домов Подмосковья

17 марта 2026, 19:11

Единый оператор региона Мособлгаз с начала года подключил к централизованному газоснабжению 2000 домовладений жителей Московской области по президентскому проекту Социальной газификации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минэнерго.





Программа позволяет жителям газифицированных населённых пунктов не платить за подведение топлива к участку. Собственник домовладения берёт на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке.

«Каждый новый дом, подключённый к газу по президентской программе, – не просто цифра в отчёте. Это тепло, экономия семейного бюджета и уверенность в завтрашнем дне. Строительство газопроводов-вводов продолжается. До конца декабря голубое топливо должно появиться в домах ещё 50 000 жителей», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.