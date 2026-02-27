Подмосковье в начале года установило исторический рекорд потребления газа
Московская область побила многолетний рекорд по потреблению природного газа. Только за январь и февраль этого года его объём достиг пяти миллиардов кубометров, рассказали в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Этот показатель стал самым высоким за всю историю наблюдени. В прошлом году за аналогичный период суммарное потребление газа составило чуть больше четырёх миллиардов кубометров. Основной причиной роста стало не только аномальное похолодание, но и активное развитие инфраструктуры.
«Каждый год мы подключаем к газу около 600 новых коммерческих объектов, в том числе не менее 80 котельных. Это создаёт основу для развития экономики региона», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Среди населения тоже отмечен рост потребления газа. С 2021 года благодаря президентскому проекту Социальной газификации было подключено более 90 000 домов, в которых проживает около 250 000 жителей.
Догазификация проводится в ранее газифицированных населённых пунктах Московской области. Сейчас их 32034. По президентскому проекту ежегодно подключают около 50 000 жителей Подмосковья.
Сейчас газораспределительная сеть региона составляет свыше 66 000 километров. Природный газ используют более трёх миллионов абонентов. К газу подключены 17 500 промышленных объектов.