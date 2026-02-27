Подмосковье в начале года установило исторический рекорд потребления газа

27 февраля 2026, 20:35

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Московская область побила многолетний рекорд по потреблению природного газа. Только за январь и февраль этого года его объём достиг пяти миллиардов кубометров, рассказали в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





Этот показатель стал самым высоким за всю историю наблюдени. В прошлом году за аналогичный период суммарное потребление газа составило чуть больше четырёх миллиардов кубометров. Основной причиной роста стало не только аномальное похолодание, но и активное развитие инфраструктуры.

«Каждый год мы подключаем к газу около 600 новых коммерческих объектов, в том числе не менее 80 котельных. Это создаёт основу для развития экономики региона», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.