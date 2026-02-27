Загорскую ГАЭС полностью подготовили к весеннему половодью

27 февраля 2026, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Загорская ГАЭС, которая является крупнейшим объектом гидрогенерации в Подмосковье, завершила подготовку к весеннему половодью. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.





Гидроаккумулирующая электростанция расположена в посёлке Богородское Сергиево-Посадского городского округа на левом притоке Дубны – реке Кунье. На станции сформировали специальную паводковую комиссию. Её задача – обеспечить безопасную и надёжную работу предприятия в период весеннего половодья.

«Предпаводковый осмотр показал полную готовность всех гидротехнических сооружений и механического оборудования к сезонному повышению уровня воды в реке. Проверены и подготовлены к расчистке ливневые стоки, водоотводные лотки и дренажные системы. Сформирован аварийный запас оборудования и материалов. С началом половодья гидроэнергетики усилят контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений», – сказали в ведомстве.