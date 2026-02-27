Загорскую ГАЭС полностью подготовили к весеннему половодью
Загорская ГАЭС, которая является крупнейшим объектом гидрогенерации в Подмосковье, завершила подготовку к весеннему половодью. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Гидроаккумулирующая электростанция расположена в посёлке Богородское Сергиево-Посадского городского округа на левом притоке Дубны – реке Кунье. На станции сформировали специальную паводковую комиссию. Её задача – обеспечить безопасную и надёжную работу предприятия в период весеннего половодья.
«Предпаводковый осмотр показал полную готовность всех гидротехнических сооружений и механического оборудования к сезонному повышению уровня воды в реке. Проверены и подготовлены к расчистке ливневые стоки, водоотводные лотки и дренажные системы. Сформирован аварийный запас оборудования и материалов. С началом половодья гидроэнергетики усилят контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений», – сказали в ведомстве.Нынешняя зима стала одной из самых снежных в Московской области за последние годы. По предварительному прогнозу Росгидромета, весеннее половодье в регионе в этом году ожидается более сложным по сравнению с предыдущим годом. Оно будет сопровождаться значительным повышением уровня воды в реках.
Как напомнили в министерстве, Загорская ГАЭС является филиалом ПАО «РусГидро».