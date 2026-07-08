2,6 тысячи многодетных матерей в Москве и области вышли на пенсию досрочно

08 июля 2026, 13:14

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В Московском регионе 2,6 тысячи многодетных матерей досрочно вышли на пенсию с начала 2026 года. Такие сведения приводит Отделение Социального фонда по Москве и Московской области.





Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей: с тремя детьми — 57 лет, с четырьмя — 56, с пятью и более — 50. Для этого женщине нужно воспитать каждого ребёнка до восьми лет, иметь стаж от 15 лет и минимум 30 ИПК.

«С 2026 года в стаж включают уход за пятым и последующими детьми, независимо от их количества. За каждый год ухода многодетная мама получит 5,4 ИПК, а за полтора года — 8,1 балла. Другая значимая мера поддержки действует для женщин-пенсионеров, удостоенных звания «Мать-героиня» за рождение и воспитание более десяти детей. За особые заслуги перед страной они получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 36,6 тысячи рублей», — сообщил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и области Алексей Путин.