На работу в Московскую область пришли более 2800 земских докторов и фельдшеров

08 июля 2026, 12:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работать в Подмосковье по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» устроились свыше 2800 «земских» медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Программа, которая помогает привлекать медиков на работу в деревни и сёла, действует в регионе с 2012 года. Участники получают единовременную денежную выплату. Для врачей она составляет миллион или полтора миллиона рублей, для среднего медперсонала – 500 000 или 750 000 рублей. Размер выплаты зависит от удалённости населенного пункта.

«За 14 лет программы «Земский доктор» в сёла и малые города Подмосковья приехали работать более 2800 врачей и фельдшеров. Благодаря такой программе удаётся привлекать медицинских специалистов на отдалённые территории региона, повышать доступность медицинской помощи. В этом году по программе планируем привлечь ещё 222 медработника», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.