В Подмосковье подали более 1500 онлайн-заявок на охотничий билет
Свыше полутора тысяч заявлений на получение охотничьего билета подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Право на охотничий билет имеют люди в возрасте от 16 лет без судимостей. При первичной подаче заявки или восстановлении документа после аннулирования по решению суда нужно пройти тест на знание охотничьего минимума.
«Услуга размещается в разделе «Документы», подразделе «Спецразрешения». Там же можно подать заявление на тестирование и на аннулирование билета», — говорится в сообщении.Если документ нужен на бумажном носителе, при подаче заявки потребуется указать отделение МФЦ, где его выдадут.