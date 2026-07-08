В Подмосковье подали более 1500 онлайн-заявок на охотничий билет

08 июля 2026, 12:03

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergei Chuyko

Свыше полутора тысяч заявлений на получение охотничьего билета подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Право на охотничий билет имеют люди в возрасте от 16 лет без судимостей. При первичной подаче заявки или восстановлении документа после аннулирования по решению суда нужно пройти тест на знание охотничьего минимума.





«Услуга размещается в разделе «Документы», подразделе «Спецразрешения». Там же можно подать заявление на тестирование и на аннулирование билета», — говорится в сообщении.