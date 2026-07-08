Жителям Подмосковья объяснили, как проголосовать на выборах в сентябре 2026 года

08 июля 2026, 12:47

Фото: iStock/bizoo_n

С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Голосование растянется на три дня, чтобы жителям было проще выбрать удобный формат: прийти на участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием или пригласить комиссию на дом при уважительной причине. Об этом сообщает ЦИК России.