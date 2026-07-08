Жителям Подмосковья объяснили, как проголосовать на выборах в сентябре 2026 года
С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Голосование растянется на три дня, чтобы жителям было проще выбрать удобный формат: прийти на участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием или пригласить комиссию на дом при уважительной причине. Об этом сообщает ЦИК России.
Особое внимание организаторы уделяют ДЭГ. Этот формат считают современным и удобным: отдать голос можно через телефон или компьютер, без похода на участок. Для участия нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Важно заранее вспомнить пароль именно от аккаунта, а не код для входа в приложение на смартфоне. Подать заявление на участие в дистанционном голосовании нужно через Госуслуги не позднее 14 сентября 2026 года. Этот срок нужен для сверки списков избирателей. После регистрации на ДЭГ человека исключат из списка для очного голосования. Поэтому прийти на участок и получить бюллетень уже не получится.
Отдельно жителям напоминают: запись на ДЭГ еще не означает, что голос уже учтен. С 18 по 20 сентября нужно снова зайти на Госуслуги и завершить процедуру. Только после этого выбор считается сделанным. Тем, кто в дни выборов окажется не по адресу регистрации, подойдет механизм «Мобильный избиратель». С 3 августа по 14 сентября можно подать заявление о включении в список по месту нахождения. Сделать это можно через Госуслуги, в МФЦ или территориальной избирательной комиссии. С 9 по 14 сентября заявление примет и участковая комиссия.
Надомное голосование предусмотрели для людей, кто не может лично прийти на участок по состоянию здоровья, из-за инвалидности или ухода за человеком, нуждающимся в помощи. Обратиться в свою участковую комиссию можно с 10 сентября и до 14:00 20 сентября. Подойдет устное или письменное уведомление, после чего в один из дней голосования домой придут члены комиссии.
Традиционный формат сохранится на избирательных участках. Они будут работать с 8:00 до 20:00. На месте избирателю выдадут бюллетень для заполнения. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ в сервисе поиска избирательного участка.
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