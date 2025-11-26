27 ноября в Ивантеевке временно приостановят подачу тепла

26 ноября 2025, 14:14

Фото: Медиасток.РФ

В Ивантеевке 27 ноября временно отключат отопление и горячую воду из-за плановых работ на теплотрассе, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00.



На время переврезки теплотрассы подачу отопления и горячей воды приостановят по следующим адресам: