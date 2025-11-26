27 ноября в Ивантеевке временно приостановят подачу тепла
В Ивантеевке 27 ноября временно отключат отопление и горячую воду из-за плановых работ на теплотрассе, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00.
На время переврезки теплотрассы подачу отопления и горячей воды приостановят по следующим адресам:
- улица Смурякова: дома 1–8 (в том числе детский сад №16), 9–16 (в том числе гимназия №6);
- улица Толмачева: дома 8, 10, 12, 14, 16;
- улица Пионерская: дома 7, 9, 11;
- Советский проспект: дом 28 (только отопление).