27 ноября в Ивантеевке временно приостановят подачу тепла

Фото: Медиасток.РФ

В Ивантеевке 27 ноября временно отключат отопление и горячую воду из-за плановых работ на теплотрассе, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.



Ограничения будут действовать с 8:00 до 18:00.

На время переврезки теплотрассы подачу отопления и горячей воды приостановят по следующим адресам:

  • улица Смурякова: дома 1–8 (в том числе детский сад №16), 9–16 (в том числе гимназия №6);
  • улица Толмачева: дома 8, 10, 12, 14, 16;
  • улица Пионерская: дома 7, 9, 11;
  • Советский проспект: дом 28 (только отопление).
Коммунальные службы просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. После завершения работ теплоснабжение и подачу горячей воды возобновят в штатном режиме.
Ирина Паршина

