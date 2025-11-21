МосОблЕИРЦ запустил сервис быстрых ответов на вопросы жителей по ЖКХ

21 ноября 2025, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители Подмосковья теперь могут получить консультации по вопросам ЖКХ через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ. Виртуальный помощник помогает разобраться в квитанциях, передать показания, узнать о задолженности, сообщили в Минчистоты Московской области.





Робот отвечает более, чем на тысячу типовых вопросов по коммунальным услугам. Через чат-бот можно заказать поверку или замену приборов учета, уточнить актуальные тарифы, а еще получить подсказки по регистрации в личном кабинете или по открытию/переоформлению лицевого счета.



Воспользоваться сервисом просто: