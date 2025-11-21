МосОблЕИРЦ запустил сервис быстрых ответов на вопросы жителей по ЖКХ
Жители Подмосковья теперь могут получить консультации по вопросам ЖКХ через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ. Виртуальный помощник помогает разобраться в квитанциях, передать показания, узнать о задолженности, сообщили в Минчистоты Московской области.
Робот отвечает более, чем на тысячу типовых вопросов по коммунальным услугам. Через чат-бот можно заказать поверку или замену приборов учета, уточнить актуальные тарифы, а еще получить подсказки по регистрации в личном кабинете или по открытию/переоформлению лицевого счета.
Воспользоваться сервисом просто:
- на главной странице сайта нужно нажать на оранжевый значок в правом нижнем углу;
- ввести имя и кратко описать свой запрос, подтвердить согласие на обработку данных;
- для адресной информации — указать номер лицевого счета.
Чат-бот работает ежедневно с 6:00 до 23:00 и доступен всем жителям Подмосковья.