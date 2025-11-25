В Подмосковье напомнили правила безопасного пользования электроприборами в холода
С наступлением холодов и повышением нагрузки на электросети в частных домах и квартирах возрастает риск возникновения пожаров. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области жителям рассказали, как безопасно пользоваться электроприборами в холодный период.
Рекомендуется покупать только сертифицированные электроприборы; перед использованием внимательно изучать инструкцию; не оставлять включённую технику надолго без присмотра; не сушить вещи на электронагревателях.
«Что касается электрического отопления, то использовать разрешено только исправные оборудование, вилки и розетки. Нужно также соблюдать безопасное расстояние не менее 25 сантиметров от прибора до таких легковоспламеняющихся предметов, как шторы, мебель и постельное бельё.В министерстве также напомнили об осторожности при печном отоплении, которое особенно распространено в частном секторе.
Нельзя использовать самодельное электронагревательное оборудование. К тому же необходимо контролировать температуру корпуса прибора: она не должна превышать 85°C», – говорится в памятке.
Так, запрещено устанавливать небезопасные печи; использовать для розжига бензин, ацетон и так далее; применять неподходящее топливо; сильно раскалять печь; складывать перед топкой горючие материалы; оставлять печь без присмотра; сушить в непосредственной близости от неё одежду и обувь.