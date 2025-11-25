В Подмосковье напомнили правила безопасного пользования электроприборами в холода

25 ноября 2025, 22:36

оригинал Фото: Istock / Iuliia Mikhalitskaia

С наступлением холодов и повышением нагрузки на электросети в частных домах и квартирах возрастает риск возникновения пожаров. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области жителям рассказали, как безопасно пользоваться электроприборами в холодный период.





Рекомендуется покупать только сертифицированные электроприборы; перед использованием внимательно изучать инструкцию; не оставлять включённую технику надолго без присмотра; не сушить вещи на электронагревателях.

«Что касается электрического отопления, то использовать разрешено только исправные оборудование, вилки и розетки. Нужно также соблюдать безопасное расстояние не менее 25 сантиметров от прибора до таких легковоспламеняющихся предметов, как шторы, мебель и постельное бельё.

Нельзя использовать самодельное электронагревательное оборудование. К тому же необходимо контролировать температуру корпуса прибора: она не должна превышать 85°C», – говорится в памятке.