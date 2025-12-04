27 жителей Химок получили премию главы «Преодоление» ко Дню инвалидов

04 декабря 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

В Международный день инвалидов в Химках наградили лауреатов премии главы округа «Преодоление». Награду получили 27 жителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Администрации городского округа Химки.





Глава округа Елена Землякова вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским лично встретились с лауреатами и поздравили их с успехами в работе в сфере культуры, образования, спорта и общественной деятельности.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки



«Мы чествуем тех, кто, несмотря на трудности, достигает высот в спорте, искусстве, общественной деятельности. Их сила духа и талант вдохновляют нас. Выражаем глубочайшее уважение нашим лауреатам, их семьям, а также врачам, соцработникам, педагогам и волонтёрам. Ваша стойкость и любовь к жизни — пример для всех», — отметила Елена Землякова.