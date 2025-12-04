Работников «Мособлпожспаса» наградили ко Дню добровольца

04 декабря 2025, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

3 декабря в Егорьевске провели торжественное мероприятие ко Дню добровольца, который ежегодно отмечают 5 декабря. На встрече чествовали представителей добровольческих организаций Подмосковья и активных участников волонтерского движения. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».





В мероприятии приняли участие начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, председатель отделения ВДПО Владимир Ермилов, глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

​Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Перед торжественной частью гости посетили деревообрабатывающий завод, где в этом году создали добровольную пожарную команду из 60 сотрудников. Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов, сейчас в регионе работают 25 таких команд, которые помогают тушить пожары на ранних стадиях.



«И только общими усилиями - профессиональных пожарных, спасателей и добровольцев - мы делаем жизнь в нашем регионе спокойнее и безопаснее. Каждый день плечом к плечу с профессиональными спасателями добровольцы несут боевое дежурство в пожарно-спасательных частях, в составе добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин охраняют от огня предприятия, на которых работают, занимаются поисками потерявшихся людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Хочу сказать слова глубокой признательности и благодарности тем людям, которые по зову сердца приходят на помощь людям», — сказал Алексей Павлов.

​Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»



«Сегодня я хочу поздравить всех добровольцев, всех волонтеров с праздником, сказать слова благодарности за ваш труд, за ваше время, которое вы посвящаете людям, нуждающимся в помощи. Вы помогаете детям, ветеранам, защитникам, которые сейчас на передовой. А при необходимости объединяетесь в большую силу и во взаимодействии с оперативными службами приходите на помощь в самых сложных ситуациях. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, мирного неба, всего самого доброго вам и вашим близким», — сказал Мянсур Якубов.