Работников «Мособлпожспаса» наградили ко Дню добровольца
3 декабря в Егорьевске провели торжественное мероприятие ко Дню добровольца, который ежегодно отмечают 5 декабря. На встрече чествовали представителей добровольческих организаций Подмосковья и активных участников волонтерского движения. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».
В мероприятии приняли участие начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, председатель отделения ВДПО Владимир Ермилов, глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.
Перед торжественной частью гости посетили деревообрабатывающий завод, где в этом году создали добровольную пожарную команду из 60 сотрудников. Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов, сейчас в регионе работают 25 таких команд, которые помогают тушить пожары на ранних стадиях.
«И только общими усилиями - профессиональных пожарных, спасателей и добровольцев - мы делаем жизнь в нашем регионе спокойнее и безопаснее. Каждый день плечом к плечу с профессиональными спасателями добровольцы несут боевое дежурство в пожарно-спасательных частях, в составе добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин охраняют от огня предприятия, на которых работают, занимаются поисками потерявшихся людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Хочу сказать слова глубокой признательности и благодарности тем людям, которые по зову сердца приходят на помощь людям», — сказал Алексей Павлов.Активных участников добровольческого движения наградили почетными грамотами. МЧС России особо отметили работу начальника 303-й пожарно-спасательной части Дмитрия Аграната. Почетными грамотами Правительства Московской области наградили Евгения Лобанова и Александра Кожарина. Ценным подарком от Правительства региона отметили и Нишата Агаева. Медаль ВДПО «За содействие в организации добровольной пожарной охраны» получил Александр Шевляков. Почетной грамотой ВДПО наградили Игоря Старцева.
«Сегодня я хочу поздравить всех добровольцев, всех волонтеров с праздником, сказать слова благодарности за ваш труд, за ваше время, которое вы посвящаете людям, нуждающимся в помощи. Вы помогаете детям, ветеранам, защитникам, которые сейчас на передовой. А при необходимости объединяетесь в большую силу и во взаимодействии с оперативными службами приходите на помощь в самых сложных ситуациях. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, мирного неба, всего самого доброго вам и вашим близким», — сказал Мянсур Якубов.На празднике также провели церемонию крепления полотнища знамени Добровольной пожарной команды муниципального округа Егорьевск. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии годовщины контрнаступления под Москвой. Для гостей организовали выставку пожарно-спасательной техники и интерактивные площадки для самых юных гостей мероприятия.