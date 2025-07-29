270 участников приняли участие в марафоне «Активного долголетия» в Балашихе

В Балашихе прошёл флешмоб-марафон «В ритме единства и дружбы» в рамках регионального проекта «Активное долголетие». Мероприятие собрало представителей старшего поколения из 17 городов Подмосковья, включая Мытищи, Люберцы, Королёв, Коломну, Шатуру и другие, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Участие приняли более 270 человек. Для гостей организовали различные активности: танцевальные программы, занятия цигуном, дартс, творческие мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству. Марафон торжественно открыла бронзовый призёр Олимпиады, заслуженный мастер спорта Марина Жирова. Особую атмосферу создали коллективные танцы с участием фитнес-инструктора Надежды Алексеевны из ДК «Кучино» и творческих коллективов Балашихи.
Организаторы подчёркивают, что такие события способствуют укреплению здоровья, социализации и эмоциональному благополучию пожилых людей. Участники получают не только физическую активность, но и возможность расширить круг общения и почувствовать свою значимость.
По завершении мероприятия вручены дипломы участникам. Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Информация о занятиях размещена на сайте проекта.