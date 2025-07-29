270 участников приняли участие в марафоне «Активного долголетия» в Балашихе

29 июля 2025, 17:51

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

В Балашихе прошёл флешмоб-марафон «В ритме единства и дружбы» в рамках регионального проекта «Активное долголетие». Мероприятие собрало представителей старшего поколения из 17 городов Подмосковья, включая Мытищи, Люберцы, Королёв, Коломну, Шатуру и другие, сообщает Министерство социального развития Московской области.