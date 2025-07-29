В Видном нашли «резиновую» квартиру с 15 зарегистрированными иностранцами
Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы 15 иностранных граждан, обнаружили в городе Видное Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Обман вскрылся в ходе проверки, которую проводили участковые уполномоченные.
«Установлено, что хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 15 иностранных граждан. При этом она не предоставила им реального места для временного проживания», — говорится в сообщении.Против хозяйки «резиновой» квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Теперь женщине грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.