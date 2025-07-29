В Подмосковье 2 августа пройдет масштабная акция «Культурный код»
2 августа в более чем 80 подмосковных парках состоится масштабное культурно-просветительское мероприятие «Культурный код Подмосковья», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовлена обширная программа: экскурсии, квесты, поэтические чтения, музыкальные выступления, фотовыставки, мастер-классы и анимационные программы.
В городском парке Шаховской запланированы мастер-классы по народным инструментам, росписи по дереву, созданию кукол ручной работы, а также тематическая прогулка по аллее военной техники. Посетителей угостят кашей и чаем.
В парке усадьбы Кривякино (Воскресенск) откроется литературная гостиная, пройдут поэтические чтения, модный показ, мастер-классы по прикладному искусству и концерт «Звук родной земли».
Парк Павловского-Посада представит выставку «Городские летописи», экскурсию, мастер-класс по росписи в стилистике павловопосадских платков и ярмарку ремесел. Завершит день концерт Владимирской филармонии.
В парке «200 лет Егорьевску» пройдет выставка по мотивам произведений Эдуарда Успенского, экскурсия, детская анимационная программа и мастер-классы.
Свердловский парк в Лосино-Петровском предложит мастер-классы по живописи и историческим танцам, квест, фотовыставку и вечернюю концертную программу.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Возрастное ограничение: 0+.
Читайте также: