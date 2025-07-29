В Подмосковье 2 августа пройдет масштабная акция «Культурный код»

29 июля 2025, 17:26

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 августа в более чем 80 подмосковных парках состоится масштабное культурно-просветительское мероприятие «Культурный код Подмосковья», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.