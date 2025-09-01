3 тыс. человек побывали на финальном матче лета проекта «Выходи во двор» в Щёлкове

01 сентября 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заключительный матч летнего сезона между командой «Легенды футбола» и жителями Щёлкова посетили более 3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.







«Завершаем четвёртый летний сезон проекта губернатора Московской области «Выходи во двор» игрой в Щёлкове. За четыре года команда легенд футбола провела более 40 матчей с жителями Подмосковья. Проект прошёл проверку временем, стал визитной карточкой региона. Наша цель – продолжать подпитывать интерес к спорту в каждом муниципалитете, чтобы у каждого мальчишки, который гоняет мяч во дворе, была возможность поиграть с выдающимся футболистами прошлых лет», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.