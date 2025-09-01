3 тыс. человек побывали на финальном матче лета проекта «Выходи во двор» в Щёлкове
Заключительный матч летнего сезона между командой «Легенды футбола» и жителями Щёлкова посетили более 3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Завершаем четвёртый летний сезон проекта губернатора Московской области «Выходи во двор» игрой в Щёлкове. За четыре года команда легенд футбола провела более 40 матчей с жителями Подмосковья. Проект прошёл проверку временем, стал визитной карточкой региона. Наша цель – продолжать подпитывать интерес к спорту в каждом муниципалитете, чтобы у каждого мальчишки, который гоняет мяч во дворе, была возможность поиграть с выдающимся футболистами прошлых лет», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Он напомнил, что в Год защитника Отечества каждый матч «Легенд» в Подмосковье предваряла встреча звёздных футболистов с семьями участников спецоперации. Спортсмены общались с детьми военнослужащих и вручали им подарки.
Перед матчем звёзды футбола провели мастер-классы для юных спортсменов местных спортшкол и раздали автографы.
В матче на поле вышли звёзды российского футбола – Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфёнов, а также победители розыгрыша проекта «Суперлига Подмосковья» Сергей Себелев, Станислав Зотов и Алексей Фёдоров.
Их соперниками стали жители округа. В составе команды выступили космонавт-испытатель, Герой России Сергей Прокопьев, ветераны СВО Виктор Дедюро и Иван Попик, победитель студенческого чемпионата мира по мини-футболу Николай Широченков. Игрой «Легенд футбола» руководил тренер Валерий Гладилин. Для зрителей работал дуэт профессиональных комментаторов Григорий Твалтвадзе и Олег Жолобов.
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу звёзд. Таким образом, команда легенд продолжила свою четырёхлетнюю беспроигрышную серию.