Лобня примет Суперфинал Кубка Карякина по шахматам

28 августа 2025, 21:17

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В парке культуры и отдыха Лобни 7 сентября состоится Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам. На заключительном этапе кубка пройдёт сразу несколько турниров, в которых примут участие шахматисты всех возрастов из разных регионов России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





По традиции масштабный шахматный фестиваль завершится сеансом одновременной игры между лучшими молодыми шахматистами и сенатором, многократным чемпионом мира, президентом Федерации шахмат Московской области, гроссмейстером Сергеем Карякиным.

«Трём лучшим шахматным федерациям городских округов Подмосковья, которые привезут на Суперфинал наибольшее число участников, Федерация шахмат Московской области выделит гранты на шахматный инвентарь и ценные подарки. Также самые представительные общеобразовательные школы региона получат путёвки в детские лагеря «Артек» и «Орлёнок», а представителям других регионов выделят денежные гранты», – рассказали в ведомстве.