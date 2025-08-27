В Одинцове проведут игры волейбольных сборных России и Белоруссии

27 августа 2025, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Товарищеские матчи сборных России и Белоруссии по волейболу состоятся на площадке Волейбольного центра в Одинцове 29 и 30 августа. Информацию об этом пресс-служба Минспорта Московской области разместила в соцсетях ведомства.





В пятницу, 29 августа, матч начнётся в 19:00. 30 августа — в 16:00. Вход для болельщиков будет бесплатным.





«Планируем дать поиграть всем — играем с одним и тем же коллективом, поэтому хочется увидеть на площадке всех. Но и забывать о том, что для сборной России в любом матче приоритет – это победа, результат, мы не будем», — заявил тренер российской сборной Константин Брянский.