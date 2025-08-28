Спортсменки из Подмосковья взяли золото турнира по кинологическому фристайлу

28 августа 2025, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотые медали международного турнира по кинологическому спорту «Созвездие Юниор» завоевали спортсменки из округа Серпухов Ксения Мальцева и Алёна Зевакина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Девушки со своими собаками — голландской овчаркой по кличке Беллинда Грозовая Туча и немецкой овчаркой по кличке Инфинити Лекса — стали лучшими в дисциплине «кинологический фристайл».





«Представительницы Подмосковья выступили с номером «Бременские музыканты» и набрали 16,4 балла. Этот результат позволил им подняться на высшую ступень пьедестала почёта в разделе «дуэт 2+2», — говорится в сообщении.