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30 работодателей и 300 соискателей собрала ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»

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30 работодателей-резидентов и градообразующих предприятий стали участниками ежегодной ярмарки вакансий, которая прошла в ОЭЗ «Дубна». Всего было предложено более 300 вакансий, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Управляющая компания особой экономической зоны по традиции провела ярмарку в интерактивном формате. Её посетили более 300 соискателей. Они изучили предложения технологических компаний и предприятий города, задали вопросы представителям работодателей, посетили мастер-классы. Основная аудитория ярмарки – студенты, выпускники вузов и граждане, которые хотят устроиться на работу в сфере высоких технологий.
«Участие в ярмарке приняла, например, «ПСК Фарма» – фармацевтическая компания, производящая в ОЭЗ «Дубна» лекарства для лечения социально значимых заболеваний. Компания искала операторов производственных линий, лаборантов, химиков, специалистов по контролю качества, инженеров», – рассказали в министерстве.
Кадровая служба приборного завода «Тензор» занималась поиском конструкторов, программистов, технологов, молодых инженеров.

Заводу «Ядро Фаб Дубна», который производит продукцию для микроэлектроники, на данный момент требуются сотрудники рабочих профессий.

Как напомнили в ведомстве, резидентами ОЭЗ «Дубна» сегодня являются более 160 инвесторов, создавших порядка 9,5 тыс. рабочих мест. Следующую ярмарку вакансий управляющая компания запланировала на ноябрь.

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Жителей Подмосковья предупредили об активности мошенников перед Днём Победы
28 апреля 2025, 18:56

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

С приближением Дня Победы выросло количество случаев мошенничества в отношении ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Злоумышленники могут, например, позвонить пожилым людям, представляясь сотрудниками МФЦ или социальных служб. Под предлогом полагающихся выплат они требуют назвать код из СМС, данные банковских карт или паспортные данные. Часто они торопят своих жертв, чтобы те не успели разобраться в ситуации. Иногда злоумышленники создают фишинговые сайты с предложениями о выплатах или просят ввести данные карты», – рассказали в ГУРБ.
Там попросили жителей Подмосковья быть бдительнее и рассказать о таких схемах аферистов представителям старшего поколения.

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Свадьбы на лето в Московской области уже запланировали свыше 6 тыс. пар
28 апреля 2025, 18:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Церемонии бракосочетания на летний период в Подмосковье уже запланировали более 6 тыс. пар. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
В регионе открыли свадебный сезон – он стартовал в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России.
«В Подмосковье официально дан старт свадебного сезона. Так как 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества, стартовой площадкой мы выбрали Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил. В нашем регионе свадьбу на летний период запланировали уже более 6 тыс. пар», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
На открытии свадебного сезона прошла церемония регистрации трёх пар. Напутственные слова прозвучали и от юбиляров семейной жизни, отношения которых выдержали испытание временем. Татьяна Григорьевна и Юрий Алексеевич Коноваловы, состоящие в браке уже 54 года, пожелали молодожёнам гармонии и взаимоуважения. Ветераны-блокадники Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен, идущие рука об руку 65 лет, поделились с молодыми супругами своим секретом семейной жизни.
Открытие свадебного сезона завершилось символическим выпусканием белых голубей в небо и возложением цветов к памятнику героев Отечества.

Также молодожёны смогли подняться на колокольню музейно-храмового комплекса.

Больше локаций для регистрации брака можно найти на сайте.

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В Подмосковье проведут четыре велозаезда Gran Fondo
28 апреля 2025, 18:08

Фото: istockphoto.com/ChiccoDodiFC

Четыре велозаезда серии Gran Fondo запланированы на территории Московской области в этом сезоне: гонку примут Волоколамск, Яхрома, Серпухов и Руза, сообщает пресс-служба организатора спортивного мероприятия.
«Сезон откроет 25 мая Gran Fondo FEST в Волоколамске. Трасса начнётся на автодроме Moscow Raceway. Кроме того, в программе детские старты для участников от пяти до 13 лет, которые будут проходить исключительно на автодроме. Кроме того, для всех участников и болельщиков в стартовом городке будут организованы различные развлечения и обустроены зоны отдыха», — говорится в сообщении.
Второй подмосковный велозаезд серии Gran Fondo состоится 29 июня в Яхроме. Участникам предложат интересную трассу, где можно будет выбрать разные уровни сложности. Третий заезд будет организован в Серпухове 24 августа: живописная трасса подойдёт велосипедистам с любым уровнем подготовки. А завершит подмосковный сезон Gran Fondo заезд 21 сентября в Рузе.

Подробнее узнать о велозаездах и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Gran Fondo Russia.

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В неделю субботников «Мы за чистоту» в Подмосковье провели более 200 мероприятий
28 апреля 2025, 18:00

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Свыше 6 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в масштабной акции «Мы за чистоту», которая проходила с 18 по 27 апреля во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

«В регионе участниками акции стали более 6 тыс. человек. Это волонтёры Подмосковья, активисты молодёжных организаций, участники спецоперации, неравнодушные люди. Всего провели более 200 мероприятий. Добровольцы проводили уборку в парках, дворах, на детских площадках, высаживали деревья и кустарники, очищали берега водоёмов от мусора. Особое внимание уделяли мемориалам памяти событий и героев Великой Отечественной войны. Активисты возлагали цветы, приводили памятники в порядок, благоустраивали территории», – рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

К акции присоединились все города региона. Так, волонтёры из Дубны привели в порядок городские парки. В Люберцах благоустраивали территорию Кадетской школы. В Лосино-Петровском жители объединились для масштабной уборки в поселке Биокомбината.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Солнечногорске уборка прошла в формате «Чистых игр». Участники разделились на команды, чтобы, собирая мусор, побороться за кубок. Всего удалось собрать 802 мешка пластика, стекла, листвы, покрышек и металлических предметов.

В некоторых городах наводили порядок не только на улицах. Например, волонтёры из Шатуры убрались в квартирах пенсионеров – вымыли полы, окна и вынесли мусор.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Акция «Мы за чистоту» была организована Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при поддержке Добро.рф. Её приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

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В Ногинске снесли аварийный деревянный дом на семь квартир
28 апреля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице 3-го Интернационала в Ногинске Богородского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1965, общая площадь составляла около 390 квадратных метров. Со временем дом обветшал и из-за значительного износа строительных конструкций был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Жильцов из семи квартир расселили, и в первом квартале текущего года дом снесли», — говорится в сообщении.
Всего на территории Богородского округа было выявлено 283 аварийных объекта, недостроя и самостроя. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 175 объектов. Работы в этом направлении продолжается.

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