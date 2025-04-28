30 работодателей и 300 соискателей собрала ярмарка вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Дубна»
30 работодателей-резидентов и градообразующих предприятий стали участниками ежегодной ярмарки вакансий, которая прошла в ОЭЗ «Дубна». Всего было предложено более 300 вакансий, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Управляющая компания особой экономической зоны по традиции провела ярмарку в интерактивном формате. Её посетили более 300 соискателей. Они изучили предложения технологических компаний и предприятий города, задали вопросы представителям работодателей, посетили мастер-классы. Основная аудитория ярмарки – студенты, выпускники вузов и граждане, которые хотят устроиться на работу в сфере высоких технологий.
Заводу «Ядро Фаб Дубна», который производит продукцию для микроэлектроники, на данный момент требуются сотрудники рабочих профессий.
Как напомнили в ведомстве, резидентами ОЭЗ «Дубна» сегодня являются более 160 инвесторов, создавших порядка 9,5 тыс. рабочих мест. Следующую ярмарку вакансий управляющая компания запланировала на ноябрь.
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«Участие в ярмарке приняла, например, «ПСК Фарма» – фармацевтическая компания, производящая в ОЭЗ «Дубна» лекарства для лечения социально значимых заболеваний. Компания искала операторов производственных линий, лаборантов, химиков, специалистов по контролю качества, инженеров», – рассказали в министерстве.Кадровая служба приборного завода «Тензор» занималась поиском конструкторов, программистов, технологов, молодых инженеров.
Заводу «Ядро Фаб Дубна», который производит продукцию для микроэлектроники, на данный момент требуются сотрудники рабочих профессий.
Как напомнили в ведомстве, резидентами ОЭЗ «Дубна» сегодня являются более 160 инвесторов, создавших порядка 9,5 тыс. рабочих мест. Следующую ярмарку вакансий управляющая компания запланировала на ноябрь.
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Лора Луганская