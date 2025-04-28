В Подмосковье будут выпускать два новых препарата от онкологии и диабета

Фото: пресс-служба компании «ПСК Фарма»
Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на два новых препарата для лечения онкологических заболеваний и диабета. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Оба препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Их поставляют в лечебные учреждения в рамках госзакупок по всей стране.
«Кальция фолинат ПСК» будет выпускаться в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения в дозировках 5 мг/мл и 10 мг/мл. Это средство снижения токсичности противоопухолевой терапии у взрослых и детей с онкологическим статусом.
Второй препарат будут выпускать под торговым наименованием «Ситаглиптин ПСК» в форме таблеток с дозировками 25, 50 и 100 мг. Он показан к применению взрослым с сахарным диабетом второго типа для контроля за уровнем сахара в крови.
Читайте также:
Промышленное производство в Подмосковье за I квартал выросло более чем на 5%
В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях
Производитель рулонных штор расширяет производство в Щёлкове
«Кальция фолинат ПСК» будет выпускаться в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения в дозировках 5 мг/мл и 10 мг/мл. Это средство снижения токсичности противоопухолевой терапии у взрослых и детей с онкологическим статусом.
Второй препарат будут выпускать под торговым наименованием «Ситаглиптин ПСК» в форме таблеток с дозировками 25, 50 и 100 мг. Он показан к применению взрослым с сахарным диабетом второго типа для контроля за уровнем сахара в крови.
«Сахарный диабет и онкология – заболевания ХХI века. Для пациентов с такими диагнозами крайне важно обеспечить своевременное получение качественных и безопасных препаратов, независимо от любых внешних факторов. Возможности производства «ПСК Фарма» позволяют гибко реагировать на растущий спрос на подобные препараты», – отметила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Как напомнили в ведомстве, компания является резидентом особой экономической зоны «Дубна».
Читайте также:
Промышленное производство в Подмосковье за I квартал выросло более чем на 5%
В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях
Производитель рулонных штор расширяет производство в Щёлкове
Лора Луганская