Промышленное производство в Подмосковье за I квартал выросло более чем на 5%

Фото: пресс-служба компании «Элемет»
Промышленное производство электрооборудования, мебели и готовых металлических изделий в Подмосковье по итогам I квартала 2025 года выросло более чем на 20%. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Производство электрооборудования в Подмосковье в январе-марте выросло на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 23,8% за это время выросло производство мебели. На 21,3% увеличилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в министерстве, рост промпроизводства Московской области в январе-марте текущего года составил 5,2%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,7%.
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Лора Луганская