Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях

В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Оригинал
Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» выпустила на своём производстве в городском округе Пушкинский первую партию полевых душей. Продукция предназначена для использования в полевых условиях, в том числе военными, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В разработку уникальной продукции, модернизацию производства и установку новой линии сборки компания инвестировала около 40 млн рублей. В этом году на предприятии планируют выпустить как минимум 10 тыс. полевых душей. С запуском новой линии будут созданы новые рабочие места. Уже сейчас на предприятии готовы принять на работу около 20 новых сотрудников», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Разработка компании производится полностью из российских компонентов. Изделие компании позволяет быстро помыться в условиях ограниченной возможности использования воды. Оно представляет собой силиконовую ёмкость, корпус с технологическим оборудованием, насос-помпу для подачи воды, лейку и шланг. Имеется и датчик уровня воды. ​
«Сначала мы запустили небольшой цех по производству сухих душей. Но со временем он расширился, и сегодня мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья. Продукциию поставляем в зону СВО. Только в прошлом году наше предприятие выпустило более 8 млн изделий», – рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
По данным министерства, на разработку полевых душей у компании ушёл год.

Читайте также:

Производитель рулонных штор расширяет производство в Щёлкове

В Подмосковье будут выпускать импортозамещающие запчасти для коробок передач

В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать первый российский препарат от редкого заболевания
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#душ
#сво
#спецоперация
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#производство
Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ в Белгородской области
25 апреля 2025, 18:41

Фото: istockphoto/N-sky

Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ машины в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, один человек получил ранения. Все произошло в Грайворонском округе.
«…Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу», — сказано в Telegram чиновника.
Гладков соболезнует родным и близким погибших. ВСУ регулярно обстреливают российские приграничные территории. Боевики выбирают в качестве целей гражданские объекты, атакуют журналистов, волонтеров и простых жителей. Москва не раз указывала на террористические методы киевского режима.

Читайте также:

МИД РФ допустил причастность спецслужб Украины к убийству Москалика

Сын замдиректора ЦРУ погиб во время штурма в ДНР

В Минобороны доложили последние новости СВО на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#белгородская область
#новости
#всу
#обстрел
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ допустил причастность спецслужб Украины к убийству Москалика
25 апреля 2025, 18:39

Фото: istockphoto/Mordolff

К убийству замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины. Как отметила дипломат МИД РФ Мария Захарова, если украинский след подтвердится, мир вновь увидит варварскую сущность Киева.
«…Делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта», — добавила официальный представитель российского МИДа.
Утром в пятницу, 25 апреля, стало известно о взрыве автомобиля в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Предварительно сообщалось об одном погибшем. Позже выяснилось, что речь шла о генерал-лейтенанте Москалике. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также:

Мощный взрыв в Балашихе: убитый военный и связь с визитом спецпосланника Трампа в Россию. Факты, версии, первые кадры

Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным

Генерал-майор Иван Попов приговорен к 5 годам колонии
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#мид рф
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде заявили, к чему приведет признание Крыма российским
Нардеп ВРУ Костенко: признание Крыма российским приведет к отмене санкций
25 апреля 2025, 18:24

Фото: istockphoto/VvoeVale

Признание Крыма субъектом России вызовет отмену всех антироссийских экономических санкций. Об этом заявил украинским СМИ нардеп Верховной рады Роман Костенко.
«Если он будет признан Соединенными Штатами, то и санкции эти снимутся, и возможно другие страны будут вынуждены также их снять. А это уже другие последствия», — сказал он.
По словам Костенко, этот шаг американской администрации позволит РФ развить национальную экономику. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума. В пятницу, 25 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что полуостров останется российской территорией в рамках сделки по урегулированию кризиса на Украине.

Читайте также:

Трамп сделал неожиданный выпад в сторону Украины

В Госдуме оценили слова Трампа о том, что Крым останется в составе РФ

Раскрыты планы США по Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#верховная рада
#крым
#новости
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме высказались об ответной ликвидации высших офицеров ВСУ
Колесник: РФ не афиширует ликвидацию высших офицеров ВСУ
25 апреля 2025, 17:53

Фото: istockphoto/ANGHI

Российская сторона отвечает на теракты против высокопоставленных офицеров, но при помощи высокоточного оружия и ракет, заявил «Ленте.ру» член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что возмездие не афишируется, но реализуется и в демонстративных целях в том числе.
«Это целесообразно для наших людей, чтобы россияне чувствовали уверенность и понимали, что ответка прилетает на сторону противника. Украина же это делает в пропагандистских целях», — пояснил политик.

Колесник резюмировал, что уничтожить противника можно «разным способом», причем не обязательно, по его словам, засылать агента.

«Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов», — заключил депутат Колесник.

Читайте также:

Сын замдиректора ЦРУ погиб во время штурма в ДНР

В Госдуме оценили слова Трампа о том, что Крым останется в составе РФ

Трамп сделал неожиданный выпад в сторону Украины
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#депутаты
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Историко-художественный музей стал площадкой «Диктанта Победы» в Раменском
25 апреля 2025, 17:02

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

В Раменском в этом году организовали более 30 площадок для проведения Международной акции «Диктант Победы». Центральной стал Раменский историко-художественный музей, сообщили в пресс-службе муниципального округа.
Глава муниципалитета Эдуард Малышев присоединился к акции в музее. Перед написанием диктанта сотрудники музея провели обзорную экскурсию «На страже границ Отечества» и представили выставку, посвященную СВО.

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

К акции присоединились ветераны спецоперации и члены их семей. Одна из них – супруга бойца Алина. Глава округа подарил ей цветы.
«Наши бойцы продолжают дело предков в борьбе с нацизмом. Важно помнить и чтить их героизм. Ведь именно благодаря им мы можем жить в свободной стране. Участие в таком мероприятии – это не только дань уважения, но и возможность передать нашим детям и внукам знания о том, какой ценой была завоевана победа», – подчеркнул Малышев.
Раменский муниципальный округ принял участие патриотической акции уже в седьмой раз.

Читайте также:

В Раменском округе благоустроят семь пешеходных дорожек

Раменские волонтёры провели молодёжный субботник в сквере

Юные гимнастки из ЦФО соберутся в Раменском на Спартакиаду
#раменское
#диктант победы
#акция
#эдуард малышев
#великая отечественная война
#история
#день победы
#9 мая
#сво
#спецоперация
#семьи
#музей
Следите за нашими новостями
в удобном формате