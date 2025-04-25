В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» выпустила на своём производстве в городском округе Пушкинский первую партию полевых душей. Продукция предназначена для использования в полевых условиях, в том числе военными, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В разработку уникальной продукции, модернизацию производства и установку новой линии сборки компания инвестировала около 40 млн рублей. В этом году на предприятии планируют выпустить как минимум 10 тыс. полевых душей. С запуском новой линии будут созданы новые рабочие места. Уже сейчас на предприятии готовы принять на работу около 20 новых сотрудников», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Разработка компании производится полностью из российских компонентов. Изделие компании позволяет быстро помыться в условиях ограниченной возможности использования воды. Оно представляет собой силиконовую ёмкость, корпус с технологическим оборудованием, насос-помпу для подачи воды, лейку и шланг. Имеется и датчик уровня воды.
«Сначала мы запустили небольшой цех по производству сухих душей. Но со временем он расширился, и сегодня мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья. Продукциию поставляем в зону СВО. Только в прошлом году наше предприятие выпустило более 8 млн изделий», – рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.По данным министерства, на разработку полевых душей у компании ушёл год.
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Лора Луганская