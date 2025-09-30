30 сентября — день воссоединения исторических регионов с Россией
30 сентября в России отмечают важную дату — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с нашей страной. Эта дата вошла в историю в 2022 году, когда по итогам референдумов жители этих регионов сделали свой выбор.
30 сентября был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации — событие, ставшее переломным в судьбе миллионов людей.
Сотрудники Минтерполитики Подмосковья принимали участие в подготовке и организации референдумов. В министерстве подчеркнули, что гордятся этой большой исторической миссией.
С 2023 года праздник отмечается официально. Он символизирует историческую справедливость, духовное родство и стремление к единству. День воссоединения напоминает о силе народного выбора и о том, что будущее России строится на солидарности, взаимной поддержке и общей ответственности.
