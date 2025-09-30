30 сентября — день воссоединения исторических регионов с Россией

30 сентября 2025, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области

30 сентября в России отмечают важную дату — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с нашей страной. Эта дата вошла в историю в 2022 году, когда по итогам референдумов жители этих регионов сделали свой выбор.