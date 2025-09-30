Подмосковные борцы завоевали «золото» и «серебро» на турнире в Новосибирске

30 сентября 2025, 10:56

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены Подмосковья завоевали две награды на IV международном турнире по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Александра Аксёнова, сообщает ​Министерство физической культуры и спорта Московской области.