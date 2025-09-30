Подмосковные борцы завоевали «золото» и «серебро» на турнире в Новосибирске
Спортсмены Подмосковья завоевали две награды на IV международном турнире по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Александра Аксёнова, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В весовой категории до 87 кг чемпионом стал Мансур Саитов, представляющий Подмосковье. Серебро досталось борцу из Новосибирской области, бронзу разделили представители Нижегородской области и Армении. В категории до 67 кг второе место занял подмосковный спортсмен Муслим Исаев. Золотую медаль выиграл представитель Мордовии, бронзовыми призёрами стали борцы из Кемеровской области и ЯНАО.
Турнир объединил более 200 участников из 30 регионов России и 11 стран, включая Белоруссию, Казахстан, Армению, Иран, Турцию, Италию и Кубу. Соревнования прошли в Новосибирске с 26 по 28 сентября.
Читайте также: