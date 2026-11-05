Спасшего семью на пожаре школьника из Раменского наградили медалью

05 ноября 2026, 16:31

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Школьник из Раменского муниципального округа Ярослав Ермолаев получил памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Церемония награждения прошла в Доме правительства Московской области. Эта медаль присуждается юным героям, не достигшим возраста 16 лет, за их отважные поступки.



В апреле этого года в многодетной семье Ермолаевых произошло несчастье – их дом полностью сгорел. Супруги Денис, Юлия и трое их сыновей живут в деревне Юрово, дом купили в 2022 году и четыре года своими руками делали ремонт. Как признаётся Юлия, получился дом мечты, но мечту разрушил огонь.

«Первым задымление заметил старший сын Ярослав. Именно благодаря его действиям удалось избежать самого страшного. 12-летний мальчик сообщил о возгорании отцу и тут же бросился на помощь младшим братьям – Илье и Елисею, которые даже не понимали, что происходит. В семье Ермолаевых все живы и здоровы, и в этом большая заслуга Ярослава. Дом осталось только снести, не удалось спасти и имущество. Сгорел и семейный архив вместе со всеми фотографиями и документами», – рассказали в администрации.