Молодые многодетные семьи Подмосковья получили 1 млрд рублей при рождении ребёнка
В Подмосковье подвели предварительные итоги реализации меры соцподдержки при рождении третьего и последующего ребёнка – выплаты молодым многодетным семьям 300 000 рублей. Об этих итогах рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Программа стартовала в прошлом году.
«За полтора года её действия молодым многодетным семьям региона перечислили свыше миллиарда рублей. Только с начала этого года выплату получили более тысячи семей. Отмечу, что регион входит в тройку лидеров по числу многодетных семей в стране», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Получить выплату могут родители, отвечающие нескольким критериям. Возраст матери и отца на момент появления малыша не должен превышать 36 лет. Другое обязательное условие – регистрация в Подмосковье хотя бы у одного из родителей. Выплата назначается при рождении третьего или последующих детей, если свидетельство о рождении выдано в Московской области.
В министерстве подчеркнули, что средства не имеют целевого назначения – семья может потратить их на обустройство детской комнаты, покупку коляски или решение жилищных вопросов.
Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление через региональный портал госуслуг Московской области в разделе «Поддержка семей с детьми». Сделать это необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребёнка.