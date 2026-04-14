Жителям Подмосковья рассказали о более чем 20 мерах поддержки многодетных семей

14 апреля 2026, 18:04

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области каждый год увеличивается число многодетных семей. За пять лет оно выросло почти на 40% сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Там отметили, что это в том числе результат системной поддержки, выстроенной в регионе.

«В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 000 многодетных семей, а в 2026-м их уже 118 000. За пять лет количество увеличилось на 32 000, и это значительный рост. Московская область входит в пятёрку лидеров по числу многодетных семей», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Это и выплаты, и льготы, и компенсации, и налоговые послабления. Мы стараемся охватить все сферы жизни – от оплаты ЖКУ до школьной формы, от проезда до отдыха. При этом мы регулярно расширяем действующие меры. Так, по инициативе «Единой России» теперь многодетные семьи Подмосковья могут получать ежегодную выплату на школьную форму на ребёнка, который учится в другом регионе», – отметил Брынцалов.

