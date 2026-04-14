Жителям Подмосковья рассказали о более чем 20 мерах поддержки многодетных семей
В Московской области каждый год увеличивается число многодетных семей. За пять лет оно выросло почти на 40% сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Там отметили, что это в том числе результат системной поддержки, выстроенной в регионе.
«В 2021 году в Подмосковье насчитывалось 86 000 многодетных семей, а в 2026-м их уже 118 000. За пять лет количество увеличилось на 32 000, и это значительный рост. Московская область входит в пятёрку лидеров по числу многодетных семей», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.В регионе действует свыше 20 мер поддержки многодетных семей.
«Это и выплаты, и льготы, и компенсации, и налоговые послабления. Мы стараемся охватить все сферы жизни – от оплаты ЖКУ до школьной формы, от проезда до отдыха. При этом мы регулярно расширяем действующие меры. Так, по инициативе «Единой России» теперь многодетные семьи Подмосковья могут получать ежегодную выплату на школьную форму на ребёнка, который учится в другом регионе», – отметил Брынцалов.Помимо того, он рассказал, что в регионе учредили новую награду Московской области – орден «Родительская доблесть». Это форма общественного признания для семей, достойно воспитывающих пятерых и более детей.
Ввели и новую меру для поддержки получения образования. Для семей, воспитывающих четырёх и более детей, установлена компенсация в 50% стоимости обучения ребёнка в колледже или техникуме.
Ещё одна важная мера, продлённая на 2026 год, – выплата 300 000 рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка.
Среди мер поддержки многодетных семей в Московской области – ежемесячная денежная выплата на питание. Её размер составляет: для беременных женщин – 400 рублей; для кормящих матерей – тысяча рублей; для детей в возрасте до года – тысяча рублей; для детей от года до трёх лет – 600 рублей. Беременной женщине выплата назначается проактивно, на основании сведений из Минздрава Подмосковья. Если она не пришла, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
Единовременная выплата при рождении третьего и последующего детей выплачивается на третьего или последующего ребёнка в размере 300 000 рублей родителям в возрасте до 35 лет включительно. Она предоставляется однократно. Условие – регистрация одного из родителей в Московской области.
Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.
Единовременное пособие при рождении ребёнка выплачивается на первого ребёнка в размере 20 000 рублей; на второго ребёнка – 40 000 рублей; на третьего и последующего ребёнка – 60 000 рублей.
При рождении двух детей родители могут получить 70 000 рублей на каждого ребёнка; при рождении трёх и более детей – 300 000 рублей на семью.
Право на единовременное пособие при рождении ребёнка имеет один из родителей или лицо, его заменяющее, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
На ребёнка из многодетной семьи предусмотрена ежегодная выплата на школьную форму в размере трёх тысяч рублей. Если среднедушевой доход многодетной семьи ниже прожиточного минимума, она получает дополнительно 7 000 рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 000 рублей.
Выплата назначается беззаявительно. Если она не получена, подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
Бесплатное школьное питание предоставляется детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Дети из многодетных семей имеют право на бесплатную путёвку, а также на частичную или полную компенсацию стоимости путёвки в оздоровительный лагерь. Заявление подаётся на региональном портале госуслуг: на путёвку; на компенсацию.
Детям из многодетных семей предоставляется бесплатный проезд на городском наземном транспорте региона, на пригородном железнодорожном, а также на городском наземном в Москве в городском и пригородном сообщении, на метро и МЦД.
Льготный проезд также предоставляется одному из родителей многодетной семьи, в составе которой есть ребёнок до семи лет. Для получения льготы нужно оформить социальную карту в МФЦ или через региональный портал госуслуг.
Многодетным семьям предоставляются бесплатные земельные участки. Взамен участка предусмотрена выплата на 400 000 рублей. Услуга доступна на региональном портале госуслуг:·на получение земли, на получение компенсации.
Многодетные семьи имеют право на денежную компенсацию для оплаты коммунальных услуг в размере 50%. Получить услугу можно дистанционно на регпортале госуслуг.
Многодетные семьи освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство с мощностью до 250 лошадиных сил. Для получения льготы нужно обращаться в подразделение Федеральной налоговой службы по месту жительства, в МФЦ или по почте. Можно также подать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Многодетные семьи имеют право на дополнительную льготу в рамках программы социальной газификации. Всю информацию можно узнать на на официальном сайте Мособлгаза.
Многодетные семьи имеют право на бесплатную парковку на платных стоянках Московской области. Для оформления льготы заявителю необходимо перейти на страницу услуги и выбрать пункт «Внесение в реестр транспортных средств».
Детям из многодетных семей до шести лет предоставляются бесплатные лекарства. Рецепты на льготные препараты выписывают врачи поликлиник Московской области. В сельской местности это могут делать фельдшеры.
Семьи могут получить на выбор либо подарочный набор новорождённого, либо денежную выплату в 20 000 рублей на приобретение средств по уходу за младенцем. Оформить выплату или получить набор можно в роддоме или на портале госуслуг.
Семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума могут получить подарочный набор первоклассника. В него входят тетради, пенал, ранец, канцелярские и другие принадлежности.
Если информация о семье не поступила, и мера поддержки не назначена проактивно, до 1 октября можно подать заявление через портал госуслуг.