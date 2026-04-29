Около 8000 подмосковных многодетных семей выбрали выплату вместо земли

29 апреля 2026, 15:02

В Московской области около 8000 многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен предоставления полагающегося земельного участка. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Речь идёт об альтернативной мере поддержки многодетных семей. С 2024 года у них есть возможность получить 400 000 рублей вместо земельного надела.

«Почти 8000 многодетных семей Подмосковья уже получили выплату вместо земельного участка. Это системное решение, которое реально меняет жизнь таких семей в регионе. Первоначальный взнос по ипотеке, ремонт, покупка участка на вторичном рынке – семья сама решает. За два года из бюджета региона на эти выплаты было направлено порядка трёх миллиардов рублей», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.