Около 8000 подмосковных многодетных семей выбрали выплату вместо земли
В Московской области около 8000 многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен предоставления полагающегося земельного участка. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Речь идёт об альтернативной мере поддержки многодетных семей. С 2024 года у них есть возможность получить 400 000 рублей вместо земельного надела.
«Почти 8000 многодетных семей Подмосковья уже получили выплату вместо земельного участка. Это системное решение, которое реально меняет жизнь таких семей в регионе. Первоначальный взнос по ипотеке, ремонт, покупка участка на вторичном рынке – семья сама решает. За два года из бюджета региона на эти выплаты было направлено порядка трёх миллиардов рублей», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В министерстве такую меру поддержки назвали востребованной среди жителей региона. В этом году с января подали заявления и уже получили средства более чем на 12 миллионов рублей 339 семей.
Программа бесплатного предоставления земли многодетным семьям действует в Подмосковье с 2011 года. Однако встала проблема неликвидных участков вдали от коммуникаций, дорог и социальных объектов. Строительство на такой земле обходилось дороже, чем покупка готового участка на рынке. В 2024 году региональное правительство закрепило право выбора: семья может либо дождаться земли, либо получить денежную компенсацию на 400 000 рублей.
Услуга полностью переведена в электронный вид. Родителям нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг и подать заявление по ссылке.
Полученные 400 000 рублей семья может направить на любые нужды.