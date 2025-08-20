В Дмитровском округе в математические классы пойдут более 700 школьников

20 августа 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Свыше 700 школьников Дмитровского муниципального округа пойдут в новом учебном году в математические классы в рамках реализации областного проекта по углублённому преподаванию точных наук. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Образовательный проект «Математические классы Подмосковья» Минобразования региона запустило в прошлом году. Тогда в Дмитрове к нему присоединилась Инженерная школа, теперь круг учебных заведений с математическими классами расширился.





«Проект нацелен на развитие интереса к точным наукам. Он предоставляет детям инструменты для самореализации, что является важной инвестицией в будущее и интеллектуальный потенциал региона», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.