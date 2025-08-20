В Дмитровском округе в математические классы пойдут более 700 школьников
Свыше 700 школьников Дмитровского муниципального округа пойдут в новом учебном году в математические классы в рамках реализации областного проекта по углублённому преподаванию точных наук. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Образовательный проект «Математические классы Подмосковья» Минобразования региона запустило в прошлом году. Тогда в Дмитрове к нему присоединилась Инженерная школа, теперь круг учебных заведений с математическими классами расширился.
«Проект нацелен на развитие интереса к точным наукам. Он предоставляет детям инструменты для самореализации, что является важной инвестицией в будущее и интеллектуальный потенциал региона», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.В этом году в школах округа будут работать 13 первых математических классах, в которые зачислены 260 учеников, 17 пятых классов с 350 учениками и пять седьмых классов со 100 учениками.