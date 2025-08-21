Ашукинский образовательный комплекс в Пушкине станет современным пространством
Видео: пресс-служба Минобразования МО
В Ашукинском образовательном комплексе городского округа Пушкинский завершается создание современного образовательного пространства для развития и комфорта учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Это не просто ремонт, это старт новой, большой истории», – сказала директор образовательного комплекса Рания Байгузина.В рамках проекта Музей Боевой Славы получит новое помещение, где подготовленные учащимися и учителями экспозиции займут достойное место в современных витринах. Откроется читальный зал с IT-зоной и книгохранилищем. Это создаст идеальные условия для учёбы и исследований.
Полностью обновлён спортивный блок комплекса: завершён ремонт спортзала, в раздевалках оборудованы душевые. Вскоре откроется новый хореографический зал.