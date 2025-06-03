300 соглашений на установку ёмкостей для вторсырья заключили в Подмосковье

03 июня 2025, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области с начала года заключено более 300 соглашений на установку ёмкостей по сбору вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





В регионе развивают инфраструктуру раздельного сбора отходов. Для удобства бизнеса министерство запустило электронную услугу по упрощению процедуры получения мест под размещение ёмкостей для сбора текстиля, пластика и алюминия. Она позволяет сократить сроки рассмотрения заявок.



«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 14 до семи рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы. За первое полугодие 2025-го подмосковные предприниматели с помощью сервиса заключили более 300 соглашений на установку ёмкостей по приёму вторсырья», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.