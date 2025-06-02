В Подмосковье с начала весны обновили 31 тыс. малых архитектурных форм
На общественных пространствах и во дворах Московской области с начала весны устранили около 31 тыс. дефектов малых архитектурных форм. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Коммунальщики под контролем инспекторов Минчистоты покрасили и заменили повреждённые или демонтированные объекты. Инспекторы министерства регулярно проверяют состояние придомовых территорий. Выявленные недочёты оперативно передают ответственным службам», – рассказали в пресс-службе.Там добавили, что сообщить о недочётах в содержании территорий сами жители могут в свою управляющую компанию и в территориальные отделы ведомства.