В Подмосковье с начала весны обновили 31 тыс. малых архитектурных форм

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На общественных пространствах и во дворах Московской области с начала весны устранили около 31 тыс. дефектов малых архитектурных форм. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.



«Коммунальщики под контролем инспекторов Минчистоты покрасили и заменили повреждённые или демонтированные объекты. Инспекторы министерства регулярно проверяют состояние придомовых территорий. Выявленные недочёты оперативно передают ответственным службам», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что сообщить о недочётах в содержании территорий сами жители могут в свою управляющую компанию и в территориальные отделы ведомства.


Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0