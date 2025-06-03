Более 3,2 юных футболистов стали участниками Всероссийского экоурока

03 июня 2025, 20:23

Фото: пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Свыше 3,2 тыс. подростков со всей страны приняли участие во Всероссийском экоуроке. Он был организован в рамках Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» вместе с Российским футбольным союзом, сообщила глава надзорного ведомства Светлана Радионова.





Мероприятие приурочили к Дню эколога. В Москве экоурок посетили 200 спортсменов Юношеской футбольной лиги. Ещё более 3 тыс. юных футболистов из разных регионов России присоединились к лекции в онлайн-режиме.



Глава Росприроднадзора Светлана Радионова и легендарный российский футболист, руководитель Департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин встретились с юными спортсменами из Москвы и Подмосковья. Экроурок прошёл в виде лекции и живого общения – ребята смогли задать вопросы о защите природы и экологии.

«Это уже не первый наш совместный проект с РФС. Очень признательна нашим партнёрам, которые занимаются не только популяризацией спорта, но и активно поддерживают премию «Экология – дело каждого». Приятно, что увлечённые футболом ребята интересуются вопросами защиты природы, им не чужды проблемы экологии», – сказала Радионова.

«Миллионы мальчишек и девчонок в России играют в футбол.Юношеская футбольная лига объединяет клубы по всей стране, и ребята в своих регионах добиваются не только успехов в спорте, но и делают всё для здоровья и процветания родного края. Они убирают территории, высаживают деревья, размещают кормушки для птиц. Мы прививаем им важные жизненные ценности и заботу о природе», – подчеркнул Смертин.

«Не важно, кто ты и чем занимаешься. Ты можешь быть примером для других. Я творческий человек, дарю людям эмоции и верю, что каждый может быть полезным. Как поётся в моей песне: Мечтай, не бойся! Мечты сбываются! Я знаю точно, если хочешь – всё получается!» – обратилась к участникам встречи Янковская.