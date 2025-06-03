Для обустройства песочниц в Подмосковье задействуют более 12 тыс. кубометров песка
В Подмосковье для благоустройства песочниц в этом году закупили более 12 тыс. кубометров песка. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Песочницы во дворах чаще всего подвержены воздействию дождя, снега и ветра. Для безопасности детей специалисты МБУ и управляющих организаций Московской области каждый год обновляют песок и приводят в нормативное состояние детские площадки. В 2025 году в регионе закуплено более 12 тыс. кубометров песка», – отметили в Минчистоты.Там пояснили, что в песочницы засыпают только материал, соответствующий требованиям ГОСТ и СанПиН, а также имеет подтверждающие сертификаты. Песок должен быть мытым, природным, мелкой фракции и однородным по составу. В его составе не должно быть примесей. Предварительно песок проходит термообработку.
По данным министерства, в среднем песочница вмещает в себя 0,35 кубометров песка, а высота борта составляет 30-35 см.
По вопросу ремонта, содержания песочниц, в том числе и замены песка, жители могут обращаться в свою управляющую организацию.