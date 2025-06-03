Для обустройства песочниц в Подмосковье задействуют более 12 тыс. кубометров песка

03 июня 2025, 19:58

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье для благоустройства песочниц в этом году закупили более 12 тыс. кубометров песка. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.







«Песочницы во дворах чаще всего подвержены воздействию дождя, снега и ветра. Для безопасности детей специалисты МБУ и управляющих организаций Московской области каждый год обновляют песок и приводят в нормативное состояние детские площадки. В 2025 году в регионе закуплено более 12 тыс. кубометров песка», – отметили в Минчистоты.