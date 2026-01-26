300 специалистов и 70 единиц техники будут бороться в Лобне со снежным циклоном

26 января 2026, 19:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

В Лобне для оперативного реагирования и минимизации последствий непогоды сформировали усиленный состав дорожных служб. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.







В муниципалитете готовятся к мощному снегопаду, который, по прогнозам синоптиков, начнётся вечером 26 января и продлится до двух суток. Ожидаются сильный снег, порывистый ветер и налипание мокрого снега.



На круглосуточное дежурство заступят около 300 специалистов. В непрерывном режиме будут работать более 70 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики и плужные снегоочистители.



В первую очередь очистку и противогололёдную обработку проведут на магистралях, дублёрах и маршрутах общественного транспорта. Особое внимание уделят подъездам к социальным объектам – школам, детсадам, больнице, поликлиникам и МФЦ. Параллельно начнётся работа во дворах



Администрация округа попросила жителей быть осторожнее на дорогах и тротуарах; в пик непогоды ограничить использование личного транспорта; временно убрать автомобили с проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.