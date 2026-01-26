Сильные морозы не угрожают посевам озимых культур в Московской области
В Подмосковье в конце января установились морозные погодные условия, характерные для поздней зимы. Несмотря на холод, сельхозпроизводители не переживают за посевы озимых, посеянные осенью под урожай 2026 года. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Общая площадь озимых культур в регионе составляет 97 800 га. Посевы успели сформировать крепкую корневую систему и перейти в зимний покой до наступления сильных морозов.
В Минсельхозе Московской области отмечают, что погодные условия не угрожают будущему урожаю. Снежный покров равномерно распределился по полям и выполняет несколько важных функций:
- Теплоизоляция — снег предотвращает глубокое промерзание почвы, снижая риск вымерзания посевов;
- Запас влаги — снег является стратегическим резервом воды для весны, постепенно насыщая почву влагой;
- Подготовка к росту — весной таяние снега обеспечит оптимальную влажность для развития корневой системы растений.