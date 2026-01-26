Сильные морозы не угрожают посевам озимых культур в Московской области

26 января 2026, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье в конце января установились морозные погодные условия, характерные для поздней зимы. Несмотря на холод, сельхозпроизводители не переживают за посевы озимых, посеянные осенью под урожай 2026 года. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Общая площадь озимых культур в регионе составляет 97 800 га. Посевы успели сформировать крепкую корневую систему и перейти в зимний покой до наступления сильных морозов.



В Минсельхозе Московской области отмечают, что погодные условия не угрожают будущему урожаю. Снежный покров равномерно распределился по полям и выполняет несколько важных функций: