Сильные морозы не угрожают посевам озимых культур в Московской области

В Подмосковье в конце января установились морозные погодные условия, характерные для поздней зимы. Несмотря на холод, сельхозпроизводители не переживают за посевы озимых, посеянные осенью под урожай 2026 года. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.



Общая площадь озимых культур в регионе составляет 97 800 га. Посевы успели сформировать крепкую корневую систему и перейти в зимний покой до наступления сильных морозов.

В Минсельхозе Московской области отмечают, что погодные условия не угрожают будущему урожаю. Снежный покров равномерно распределился по полям и выполняет несколько важных функций:

  • Теплоизоляция — снег предотвращает глубокое промерзание почвы, снижая риск вымерзания посевов;
  • Запас влаги — снег является стратегическим резервом воды для весны, постепенно насыщая почву влагой;
  • Подготовка к росту — весной таяние снега обеспечит оптимальную влажность для развития корневой системы растений.
Аграрии уже готовятся к весеннему сезону, и погодные условия помогают им сохранять посевы в хорошем состоянии.
