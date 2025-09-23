300 юных футболистов разыграли ежегодный Кубок главы Дмитровского округа

23 сентября 2025, 19:05

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

На стадионе «Авангард» в Дмитрове состоялся финал Кубка главы Дмитровского округа по футболу. В нём приняли участие 300 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Традиционный турнир проводится среди детских оздоровительных лагерей, которые организуют при школах во время летних каникул. В состав команд были включены девочки. В финале каждой из двух возрастных групп встретились по четыре коллектива.



Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.



«Вы показали великолепную командную игру и настоящий спортивный характер. Вы лучшие! Уверен, что многие из вас добьются серьёзных успехов в учёбе и спорте. Своими победами вы будете прославлять наш Дмитровский край», – обратился к ребятам временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.