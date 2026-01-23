3000 молодых семей Подмосковья получили выплату за рождение третьего ребёнка

23 января 2026, 16:43

оригинал Фото: istockphoto / romrodinka

Подмосковным молодым семьям выплатили уже свыше 865 миллионов рублей после рождения третьего ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





В 2025 году в регионе по решению губернатора Андрея Воробьёва расширили перечень мер социальной поддержки для семей с детьми. Подмосковные молодые многодетные стали получать по 300 000 рублей за рождение третьего или последующих детей.

«Мы последовательно поддерживаем многодетные семьи и вводим дополнительные меры помощи. Так, выплата на 300 000 рублей позволяет увереннее пройти важный этап в жизни семьи и сосредоточиться на заботе о малыше. С начала действия программы такую выплату получили почти 3000 семей, а суммарный объём средств превысил 865 млн рублей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.