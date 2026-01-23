3000 молодых семей Подмосковья получили выплату за рождение третьего ребёнка
Подмосковным молодым семьям выплатили уже свыше 865 миллионов рублей после рождения третьего ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
В 2025 году в регионе по решению губернатора Андрея Воробьёва расширили перечень мер социальной поддержки для семей с детьми. Подмосковные молодые многодетные стали получать по 300 000 рублей за рождение третьего или последующих детей.
«Мы последовательно поддерживаем многодетные семьи и вводим дополнительные меры помощи. Так, выплата на 300 000 рублей позволяет увереннее пройти важный этап в жизни семьи и сосредоточиться на заботе о малыше. С начала действия программы такую выплату получили почти 3000 семей, а суммарный объём средств превысил 865 млн рублей», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как пояснили в министерстве, получить выплату могут родители, которым на момент рождения ребёнка не исполнилось 36 лет. Постоянная регистрация в Московской области должна быть хотя бы у одного из них. А свидетельство о рождении ребёнка необходимо получить в Подмосковье.
Услуга доступна на региональном портале госуслуг Московской области. Для подачи заявления надо авторизоваться на нём с помощью учётной записи.
Срок рассмотрения заявления – семь рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет на портале. Подать заявление на выплату можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребёнка.