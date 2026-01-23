На бракосочетание в День всех влюблённых в Подмосковье подали 355 заявлений
Жители Московской области в этом году подали на 14 февраля, День всех влюблённых, 355 заявлений на регистрацию брака. В последнее время он стал особенно популярным для свадеб, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В этом году на День всех влюблённых подано 355 заявлений на регистрацию брака. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Пары выбрали для свадеб красивые выездные площадки. Среди самых популярных мест – Парк «Патриот», Культурный центр «Дубровицы» и Парк-отель «Софрино», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как уточнили в министерстве, самое большое количество свадеб в этот день запланировано в Коломне, Подольске и Мытищах.
Подать заявление можно через портал госуслуг по ссылке.
Дополнительная информация о регистрации брака, выездных площадках и организации свадеб содержится на портале. На нём представлены места проведения церемоний, идеи оформления и проведения праздника.