На бракосочетание в День всех влюблённых в Подмосковье подали 355 заявлений

23 января 2026, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Московской области в этом году подали на 14 февраля, День всех влюблённых, 355 заявлений на регистрацию брака. В последнее время он стал особенно популярным для свадеб, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.







«В этом году на День всех влюблённых подано 355 заявлений на регистрацию брака. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Пары выбрали для свадеб красивые выездные площадки. Среди самых популярных мест – Парк «Патриот», Культурный центр «Дубровицы» и Парк-отель «Софрино», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.