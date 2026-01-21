3200 подмосковных детей за год вылечили зубы под общим наркозом

21 января 2026, 10:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стоматологическое лечение во сне за прошлый год в Подмосковье прошли 3200 детей. Это почти на 60% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Лечение зубов под общим наркозом в Московской области могут пройти дети до трёх лет. Это можно в пяти медучреждениях: Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, а также в Одинцовской больнице и НИКИ детства.

«Лечение зубов под наркозом доступно маленьким пациентам с заболеваниями, которые препятствуют оказанию медицинской помощи под местной анестезией. За прошлый год в Подмосковье стоматологическое лечение во сне прошли 3200 детей, что на 58% больше, чем за 2024-й. Это стало возможным благодаря увеличению числа медучреждений, где оказывается такой вид помощи», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.