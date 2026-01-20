Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял за год более 245 тысяч звонков

20 января 2026, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 245 тысяч звонков обработали операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Звонящим рассказывают, как организована система родовспоможения в регионе, какие документу нужно взять с собой в роддом и на какие выплаты может рассчитывать семья, а также помогают выбрать медучреждение.





«В прошлом году в колл-центре ответили на более 245 тысяч звонков, из них около 13,5 тыс. поступили из других регионов. Всего с 2019 года операторы колл-центра приняли свыше 1,3 млн звонков», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.