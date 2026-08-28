33 человека представят Подмосковье в финале фестиваля «Область танцевальных культур»
На Центральной площади Королёва 6 сентября пройдёт гала-концерт Второго фестиваля Подмосковья «Область танцевальных культур». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Из порядка 800 конкурсантов в финал прошли 79. 33 из них представляют Московскую область, 46 танцоров – другие регионы.
«Гала-концерт в Королёве станет кульминацией фестиваля и определит участников, которые продолжат борьбу уже на международной сцене. На нём выступят победители отборочных этапов. В танцевальных батлах они поборются за главные призы – возможность представить Россию на международных соревнованиях в Японии, Китае и Объединённых Арабских Эмиратах», – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, состоятся соревнования по брейкингу и командные батлы 2х2.
Оценивать выступления будет международный состав жюри, многократные победители и призёры международных танцевальных фестивалей.
Для зрителей подготовлена насыщенная программа с бесплатными мастер-классами от иностранных судей по хаусу, паппингу, хип-хопу, а также показательный батл «Судьи ОТК против Победителей ОТК 2026». Завершат вечер выступления команды Juniographers и приглашённого артиста.